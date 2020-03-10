Правительство намерено завтра, 11 марта, объявить общенациональный карантин по всей стране.

Как рассказал собеседник агентства "Интерфакс-Украина", завтра состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений.

"Они будут касаться карантина в учебных заведениях – школах, университетах и других мест", - рассказал собеседник агентства.

В частности, как предполагается, карантин будет объявлен на общенациональном уровне, далее решения будут приниматься на уровне местной власти.

Кроме того, Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

Как сообщалось ранее, согласно предположениям экспертов, на самом деле уже подхватило коронавирус намного большее число украинцев, чем говорят в МОЗ.

Кроме того, как мы писали ранее, в больнице Черновцов с подозрением на коронавирус находятся уже пять человек.