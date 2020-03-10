В среду правительство объявит общенациональный карантин - СМИ
Правительство намерено завтра, 11 марта, объявить общенациональный карантин по всей стране.
Как рассказал собеседник агентства "Интерфакс-Украина", завтра состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений.
"Они будут касаться карантина в учебных заведениях – школах, университетах и других мест", - рассказал собеседник агентства.
В частности, как предполагается, карантин будет объявлен на общенациональном уровне, далее решения будут приниматься на уровне местной власти.
Кроме того, Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.
Как сообщалось ранее, согласно предположениям экспертов, на самом деле уже подхватило коронавирус намного большее число украинцев, чем говорят в МОЗ.
Кроме того, как мы писали ранее, в больнице Черновцов с подозрением на коронавирус находятся уже пять человек.