Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с главой миссии Международного валютного фонда в Украине Роном ван Роденом. Стороны обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество.

Об этом сообщается в Facebook Кабинета министров.

Разговор состоялся 10 марта вечером. В нем также приняли участие Министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська.

Шмыгаль заявил, что правительство Украины настроено на продолжение сотрудничества с МВФ. Причем приоритетом для него является учреждение программы расширенного финансирования МВФ, которое необходимо для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране.

По словам премьер-министра, правительство Украины настроено на внедрение реформ, которые являются важной предпосылкой для экономической стабильности и развития. Новая программа расширенного финансирования МВФ крайне важна на текущем этапе развития Украины.

Во время разговора стороны обсудили дальнейшие приоритетные шаги в рамках сотрудничества. Шмыгаль подчеркнул важность всесторонней поддержки, оказываемой МВФ Украине.

Как писала "Страна", намерение сотрудничать с МВФ Шмыгаль декларировал практически сразу после своего назначения.

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