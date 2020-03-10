Трагический случай произошел на Набережном шоссе в Печерском районе Киева. С пешеходного моста над Днепром упал и насмерть разбился молодой парень.

Как "Страна" узнала из собственных источников в правоохранительных органах, происшествие произошло в ночь на 9 марта.

Проезжавшие автомобилисты заметили, как с моста летит какой-то крупный предмет. Однако вскоре выяснилось, что на проезжую часть Набережного шоссе упало тело молодого парня. Позже была установлена личность погибшего: это 19-летний студент одного из столичных вузов Роман Ю.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), как обычно принято в таких случаях. Но криминалисты склонны считать, что это либо несчастный случай (парень мог утратить равновесие и случайно упасть с моста), либо суицид из-за несчастной любви. На последнее указывает дата смерти - вечер 8 марта.

Полиция сейчас отрабатывает все версии, правоохранители допрашивают свидетелей и просматривают записи с камер наблюдения, чтобы воссоздать картину драмы.

В январе "Страна" рассказывала о похожем случае в Запорожье. Там студент совершил суицид, спрыгнув с Арочного моста высотой 40 метров.

А прошлым летом мы описывали самоубийство мужчины в Киеве: возле станции метро "Берестейская" тот прыгнул с моста под грузовик.