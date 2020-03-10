Американские сланцевые компании могут оказаться в числе тех, кто понесет наибольшие потери в результате ценовой войны на нефтяном рынке, которую спровоцировали Россия и Саудовская Аравия, обрушив мировые цены на нефть.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, падение нефтяных цен, произошедшее в понедельник, усугубит и без того трудное финансовое положение, в котором находятся десятки обремененных долгами компаний, включая Chesapeake Energy Corp. и Whiting Petroleum Corp.

Компаниям, столкнувшимся с угрозой дефолта, вероятно, придется сократить объемы бурения и урезать рабочие места в случае сохранения низких цен на нефть в течение какого-либо периода времени, говорят аналитики и представители отрасли, отмечая, что даже этих мер для многих фирм может быть недостаточно, чтобы избежать банкротства.

"Не исключено, что 50% компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти и газа, обанкротятся в ближайшие пару лет", - сказал в интервью WSJ гендиректор Pioneer Natural Resources Co. Скотт Шеффилд.

Pioneer - один из ведущих производителей сланцевой нефти в Пермском бассейне, расположенном на территории штатов Техас и Нью-Мексико - разрабатывает план действий и, вероятно, будет готовиться к худшему сценарию, который предполагает сохранение низких цен в течение двух лет, сказал Шеффилд.

Акции Pioneer опускались в ходе торгов в понедельник примерно на 37%.

Компании Diamondback Energy Inc. и Parsley Energy Inc., работающие в Западном Техасе, в понедельник пообещали снизить активность в ответ на падение цен на нефть.

Diamondback, акции которой подешевели в понедельник почти на 45%, сообщила, что "немедленно" сократит объемы бурения, а также уменьшит количество буровых установок в ближайшие месяцы. Parsley, чьи акции упали примерно на 39% в понедельник, также планирует отказаться от нескольких буровых установок, "как только это станет возможным".

"Мы должны действовать быстро с целью сохранить стабильность свободного денежного потока и продолжать делать все необходимое для защиты нашего баланса в предстоящие недели и месяцы", - заявил глава Parsley Мэтт Гэллагер.

Среди более крупных производителей наиболее сильно пострадала, в частности, компания Occidental Petroleum Corp., ее бумаги в ходе торгов в понедельник рухнули примерно на 52%. Недавнее приобретение Occidental конкурента Anadarko Petroleum Corp. отрицательно сказалось на балансе компании.

Глава Occidental Вики Холлаб сообщил инвесторам в феврале, что компания готова урезать расходы в случае ухудшения ситуации на рынке нефти.

Обвал цен нанес удар даже крупнейшим и наиболее обеспеченным с финансовой точки зрения компаниям. Акции Exxon Mobil Corp. подешевели примерно на 12%, Chevron Corp. - на 15%.

Бумаги BP PLC потеряли в цене в понедельник около 19%, Royal Dutch Shell PLC - 17%, а французской Total SA - 18%.

Цены на нефть в понедельник упали максимальными темпами со времен войны в Персидском заливе 1991 года: майские фьючерсы на Brent подешевели по итогам торгов на 24% - до $34,36 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI - на 25%, до $31,13 за баррель. Саудовская Аравия, не добившись в минувшую пятницу согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в понедельник ухудшило прогноз спроса на нефть в 2020 году. Согласно новым оценкам МЭА, он упадет на 90 тыс. баррелей в сутки (б/c). Предыдущий прогноз агентства предполагал рост потребления в текущем году на 825 тыс. б/c.

"Банкротства будут существеннее и окажут большее воздействие на предложение, чем это было раньше, - приводит WSJ слова портфельного управляющего VanEck Шона Рейнолдса. - Есть лишь десяток или два компаний, способных выжить при цене в $40".

По данным на вечер вторника майские фьючерсы на Brent прибавляют в цене 6,2%, торгуясь на уровне $36,49 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI подорожали на 6,3%, до $33,1 за баррель.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп назвал виновников обвала на мировом рынке нефти.