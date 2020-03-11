Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) оценил риски, связанные с коронавирусом. Оценки организации касаются как обычных людей, так и систем здравоохранения стран.

Результаты исследования опубликовал сайт украинского Министерства охраны здоровья.

Итак, ECDC определил такие уровни рисков:

риск, связанный с инфицированием COVID-19 для людей в Европе, сейчас оценивается от среднего до высокого;

риск заражения для людей из стран Европы, путешествующих/проживающих в районах, где нет случаев заболевания, или где зафиксированы несколько ввезенных случаев, или с ограниченным местным распространением, оценивается от низкого до среднего;

риск для людей из стран Европы, путешествующих/проживающих в районах с более распространенной местной передачей, считается высоким;

риск возникновения кластеров, связанных с COVID-19, в других странах Европы считается умеренным или высоким;

риск широкого распространения и устойчивой передачи COVID-19 в Европе в ближайшие недели оценивается от среднего до высокого, так как все больше стран сообщают о большем количестве случаев и кластеров;

риск для потенциала системы здравоохранения в Европе в ближайшие недели считается от среднего до высокого.

Ранее "Страна" сообщала, что к утру 10 марта в мире зарегистрированы 114 219 случаев заболевания COVID-19.

Также мы писали, что ВОЗ заявил об отсутствии оснований полагать, будто летом коронавирус не будет распространяться из-за жары.