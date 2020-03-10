Число умерших и зараженных коронавирусом в Испании резко пошло в рост
Число заразившихся коронавирусом в Испании достигло 1674 человек.
Об этом сообщает газета El Pais.
При этом, по данным сайта, отслеживающего заражения в мире по странам, среди зараженных испанцев 101 человек - в критическом состоянии.
Скончались от осложнений или болезней, вызванных коронавирусом, 35 человек.
Кроме того, 135 человек в Испании выздоровели после заражения коронавирусом.
Днем ранее сообщалось о 1204 случаях заражения и о 28 скончавшихся в Испании.
Напомним, что в Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса.
Оппозиция при этом считает, что запрет массовых мероприятий связан с возможными протестами против Путина.
Также мы писали, что из-за коронавируса президент Грузии отменила визиты в Украину, Болгарию и Бельгию.