Всемирная торговая организация временно приостанавливает все встречи с 11 по 20 марта из-за заражения одного из сотрудников коронавирусом.

Об этом говорится в заявлении от имени генерального директора ВТО Роберто Азеведо, опубликованном на сайте организации.

"Мы внимательно следим за ситуацией и предпримем любые необходимые меры для защиты здоровья и безопасности. Мы будем постоянно следить за ситуацией и вновь рассмотрим принятое решение в конце следующей недели", – говорится в сообщении.

"Мы очень серьезно относимся к здоровью сотрудников Секретариата и наших сотрудников, поэтому мы предприняли этот беспрецедентный шаг. Мы очень внимательно следим за ситуацией и примем все необходимые меры для защиты здоровья и безопасности", - сказал Азеведо.

Ранее сообщалось, что коронавирус прорвался в штаб-квартиру НАТО.

Также мы писали, что из-за коронавируса президент Грузии отменила визиты в Украину, Болгарию и Бельгию.