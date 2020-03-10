ВТО отменила все встречи из-за заражения коронавирусом своего сотрудника
Всемирная торговая организация временно приостанавливает все встречи с 11 по 20 марта из-за заражения одного из сотрудников коронавирусом.
Об этом говорится в заявлении от имени генерального директора ВТО Роберто Азеведо, опубликованном на сайте организации.
"Мы внимательно следим за ситуацией и предпримем любые необходимые меры для защиты здоровья и безопасности. Мы будем постоянно следить за ситуацией и вновь рассмотрим принятое решение в конце следующей недели", – говорится в сообщении.
"Мы очень серьезно относимся к здоровью сотрудников Секретариата и наших сотрудников, поэтому мы предприняли этот беспрецедентный шаг. Мы очень внимательно следим за ситуацией и примем все необходимые меры для защиты здоровья и безопасности", - сказал Азеведо.
Ранее сообщалось, что коронавирус прорвался в штаб-квартиру НАТО.
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