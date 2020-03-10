Власти Турции начали поэтапно выводить тяжелое вооружение с наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб.

Об этом во вторник, 10 марта, рассказал РИА Новости турецкий военный источник.

"Анкара начала постепенный отвод тяжелого вооружения с наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе в соответствии с соглашением от 5 марта", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, 5 марта в Москве состоялись российско-турецкие переговоры по Идлибу. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган три часа общались наедине, в итоге им удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня.

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