В ВОЗ разделили страны на четыре группы в зависимости от заболеваемости коронавирусом и дали рекомендации властям
Всемирная организация здравоохранения разделила все страны мира на четыре группы в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом. Каждой группе даны инструкции, как вести себя в условиях распространения заболевания.
Документ опубликован на сайте ВОЗ.
ВОЗ выделила следующие категории стран:
- Страны без случаев COVID-19.
- Страны с 1 или более случаями, ввезенным вирусом или обнаруженным на месте (спорадические случаи - к этой группе относится Украина).
- Страны, в которых наблюдаются кластеры случаев во времени, на разных территориях и/или по общему воздействию (кластеры случаев).
- Страны, в которых наблюдаются крупные вспышки с местной передачей (передача в обществе).
Целью всех стран ВОЗ определила остановку передачи и предотвращение распространения вируса.
Исходя из цели определены конкретные задачи для стран:
- замедление и остановка передачи вируса, предотвращение вспышек и
задержка распространения;
- обеспечение оптимальной помощи для всех пациентов, особенно тяжело больных;
- минимизация воздействия эпидемии на системы здравоохранения,
социальные услуги и экономическую деятельность.
Простым людям в странах всех категорий ВОЗ рекомендует соблюдать гигиену рук, дыхательный этикет и практиковать социальное дистанцирование.
Ранее "Страна" приводила советы ВОЗ, как отличить грипп от коронавируса.
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