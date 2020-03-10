Всемирная организация здравоохранения разделила все страны мира на четыре группы в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом. Каждой группе даны инструкции, как вести себя в условиях распространения заболевания.

Документ опубликован на сайте ВОЗ.

ВОЗ выделила следующие категории стран:

Страны без случаев COVID-19. Страны с 1 или более случаями, ввезенным вирусом или обнаруженным на месте (спорадические случаи - к этой группе относится Украина). Страны, в которых наблюдаются кластеры случаев во времени, на разных территориях и/или по общему воздействию (кластеры случаев). Страны, в которых наблюдаются крупные вспышки с местной передачей (передача в обществе).

Целью всех стран ВОЗ определила остановку передачи и предотвращение распространения вируса.

Исходя из цели определены конкретные задачи для стран:

замедление и остановка передачи вируса, предотвращение вспышек и

задержка распространения;

задержка распространения; обеспечение оптимальной помощи для всех пациентов, особенно тяжело больных;

минимизация воздействия эпидемии на системы здравоохранения,

социальные услуги и экономическую деятельность.

Простым людям в странах всех категорий ВОЗ рекомендует соблюдать гигиену рук, дыхательный этикет и практиковать социальное дистанцирование.

Ранее "Страна" приводила советы ВОЗ, как отличить грипп от коронавируса.

Мы также публиковали мировую статистику по коронавирусу на 10 марта: общее количество заболевших, выздоровевших и умерших.