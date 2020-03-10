Президент Афганистана подписал указ об освобождении всех пленных талибов.

Об этом сообщает местное телевидение Tolo со ссылкой на представителя президента.

Отмечается, что соответствующий указ подписал глава исламской республики Ашраф Гани во вторник, 10 марта.

Освобождение 5 тысяч талибов было одним из обещаний Гани во время его инаугурационной речи накануне, 9 марта.

В тот же день стало известно о начале вывода американских войск из Афганистана в рамках условий соглашения с "Талибаном".

Ранее "Страна" информировала, что в Кабуле во время инаугурации нового президента взорвались четыре мины, есть раненые.

Также мы писали, что в Кабуле опасаются, что США бросают Афганистан так же, как когда-то страну бросил Советский Союз.