В МОЗ Украины сообщили, у скольких украинцев подтвердили и подозревают коронавирус
Министерство охраны здоровья Украины опубликовало статистику заболеваемости коронавирусом.
В Украине всего один лабораторно подтвержденный случай COVID-19.
Всего за весь период Центр общественного здоровья Украины получил информацию о 40 подозрениях на заболевание. Сейчас 4 анализа еще находятся на стадии исследования.
По состоянию на утро 10 марта 2020 года в мире зарегистрированы 114 219 случаев заболевания COVID-19, из них 4024 закончились смертью. В то же время 64 147 (56,2%) человек выздоровели.
Данные приведены на сайте МОЗ.
За пределами Китая зафиксировано 33 295 случаев в 103 странах.
На территории Европейского региона выявлено 15 114 случаев заболевания COVID-19.
- В Италии заболели 9172 человека;
- в Германии -1139;
- во Франции - 1412;
- в Испании - 1024;
- в Швейцарии - 332;
- в Великобритании - 323;
- в Нидерландах - 321;
- в Бельгии - 239;
- в Швеции - 248;
- в Норвегии - 192;
- в Австрии - 131;
- в Греции - 73;
- в Исландии - 55;
- в Сан-Марино - 49;
- в Дании - 90;
- в Израиле - 35;
- в Финляндии - 30;
- в Чехии - 36;
- в Ирландии - 21;
- в Португалии - 30;
- в Грузии - 15;
- в Хорватии - 11;
- в Эстонии - 10;
- в Азербайджане - 9;
- в Словении - 23;
- в Румынии - 15;
- в Беларуси - 6;
- в Польше - 16;
- в России - 7;
- в Венгрии - 9;
- в Северной Македонии - 4;
- в Словакии - 5;
- в Болгарии - 4;
- на Мальте - 3;
- в Боснии и Герцеговине - 2;
- в Латвии - 6;
- в Сербии - 2.
В Андорре, Армении, Литве, Люксембурге, Монако, Молдове, Украине выявлено по одному случаю.
В Европе зарегистрировано 529 летальных случаев от вируса.
В связи с распространением COVID-19 в мире гражданам Украины рекомендуется временно воздержаться от поездок в страны, наиболее пораженные вирусом. В частности, в Испанию, северные регионы Италии, Францию, Вьетнам, Корею, Японию и Иран.
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