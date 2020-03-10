МОЗ опубликовал свежие данные о распространении коронавируса. Фото: Facebook/ moz.ukr

Министерство охраны здоровья Украины опубликовало статистику заболеваемости коронавирусом

В Украине всего один лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Всего за весь период Центр общественного здоровья Украины получил информацию о 40 подозрениях на заболевание. Сейчас 4 анализа еще находятся на стадии исследования.

По состоянию на утро 10 марта 2020 года в мире зарегистрированы 114 219 случаев заболевания COVID-19, из них 4024 закончились смертью. В то же время 64 147 (56,2%) человек выздоровели.

Данные приведены на сайте МОЗ.

За пределами Китая зафиксировано 33 295 случаев в 103 странах.

На территории Европейского региона выявлено 15 114 случаев заболевания COVID-19.

  • В Италии заболели 9172 человека;
  • в Германии -1139;
  • во Франции - 1412;
  • в Испании - 1024;
  • в Швейцарии - 332;
  • в Великобритании - 323;
  • в Нидерландах - 321;
  • в Бельгии - 239;
  • в Швеции - 248;
  • в Норвегии - 192;
  • в Австрии - 131;
  • в Греции - 73;
  • в Исландии - 55;
  • в Сан-Марино - 49;
  • в Дании - 90;
  • в Израиле - 35;
  • в Финляндии - 30;
  • в Чехии - 36;
  • в Ирландии - 21;
  • в Португалии - 30;
  • в Грузии - 15;
  • в Хорватии - 11;
  • в Эстонии - 10;
  • в Азербайджане - 9;
  • в Словении - 23;
  • в Румынии - 15;
  • в Беларуси - 6;
  • в Польше - 16;
  • в России - 7;
  • в Венгрии - 9;
  • в Северной Македонии - 4;
  • в Словакии - 5;
  • в Болгарии - 4;
  • на Мальте - 3;
  • в Боснии и Герцеговине - 2;
  • в Латвии - 6;
  • в Сербии - 2.

В Андорре, Армении, Литве, Люксембурге, Монако, Молдове, Украине выявлено по одному случаю.

В Европе зарегистрировано 529 летальных случаев от вируса.

В связи с распространением COVID-19 в мире гражданам Украины рекомендуется временно воздержаться от поездок в страны, наиболее пораженные вирусом. В частности, в Испанию, северные регионы Италии, Францию, Вьетнам, Корею, Японию и Иран.

Ранее "Страна" объясняла, как отличить грипп от коронавируса.

Мы также развенчивали популярные мифы о новом вирусе.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться