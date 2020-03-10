Министерство охраны здоровья Украины опубликовало статистику заболеваемости коронавирусом.

В Украине всего один лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Всего за весь период Центр общественного здоровья Украины получил информацию о 40 подозрениях на заболевание. Сейчас 4 анализа еще находятся на стадии исследования.

По состоянию на утро 10 марта 2020 года в мире зарегистрированы 114 219 случаев заболевания COVID-19, из них 4024 закончились смертью. В то же время 64 147 (56,2%) человек выздоровели.

Данные приведены на сайте МОЗ.

За пределами Китая зафиксировано 33 295 случаев в 103 странах.

На территории Европейского региона выявлено 15 114 случаев заболевания COVID-19.

В Италии заболели 9172 человека;

в Германии -1139;

во Франции - 1412;

в Испании - 1024;

в Швейцарии - 332;

в Великобритании - 323;

в Нидерландах - 321;

в Бельгии - 239;

в Швеции - 248;

в Норвегии - 192;

в Австрии - 131;

в Греции - 73;

в Исландии - 55;

в Сан-Марино - 49;

в Дании - 90;

в Израиле - 35;

в Финляндии - 30;

в Чехии - 36;

в Ирландии - 21;

в Португалии - 30;

в Грузии - 15;

в Хорватии - 11;

в Эстонии - 10;

в Азербайджане - 9;

в Словении - 23;

в Румынии - 15;

в Беларуси - 6;

в Польше - 16;

в России - 7;

в Венгрии - 9;

в Северной Македонии - 4;

в Словакии - 5;

в Болгарии - 4;

на Мальте - 3;

в Боснии и Герцеговине - 2;

в Латвии - 6;

в Сербии - 2.

В Андорре, Армении, Литве, Люксембурге, Монако, Молдове, Украине выявлено по одному случаю.

В Европе зарегистрировано 529 летальных случаев от вируса.

В связи с распространением COVID-19 в мире гражданам Украины рекомендуется временно воздержаться от поездок в страны, наиболее пораженные вирусом. В частности, в Испанию, северные регионы Италии, Францию, Вьетнам, Корею, Японию и Иран.

Ранее "Страна" объясняла, как отличить грипп от коронавируса.

Мы также развенчивали популярные мифы о новом вирусе.