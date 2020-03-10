На Днепропетровщине растет уровень заболеваемости гриппом. Фото: adm.dp.gov.ua

В первую неделю марта к врачам Днепропетровской области с симптомами гриппа и ОРВИ обратились более 16 тысяч человек. Это на 1,7% больше по сравнению с предыдущей неделей, однако ниже эпидпорога на 16,3%. Один из заболевших скончался от осложнений гриппа. 

Об этом сообщается на сайте Днепропетровской областной государственной администрации.

По словам пресс-службы ОГА, сейчас в регионе циркулируют преимущественно вирусы гриппа типа А-H1N1. За последнюю неделю грипп унес жизнь одного человека - это уже третий случай за эпидсезон. Как и в предыдущий раз, умерший был жителем Верхнеднепровска. 

Всего в больницы области с симптомами гриппа и ОРВИ за последнюю неделю госпитализировали около 600 человек, из них 80% - дети. Самый высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Терновке, Покрове, Магдалиновском и Широковском районах.

В облгосадминистрации напомнили, что лучшая профилактика гриппа - вакцинация. Ее нужно делать в течение всего эпидсезона - до мая.

В конце февраля "Страна" писала о том, что в Украине довольно сложная ситуация с гриппом

Мы также сравнивали смертность от коронавируса и сезонного гриппа.

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