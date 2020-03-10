Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому на месяц (до 10 апреля) в Москве запрещается проводить любые массовые мероприятия численностью более 5 тысяч человек. Мера вводится в связи с распространением коронавируса, объяснил Собянин.

Об этом мэр сообщил на своем личном сайте.

"Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей. Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек", - написал он.

По его словам, также будет отменен фестиваль "Крымская весна", запланированный на 15 марта, посвященный событиям в Крыму в 2014 году.

Запрет распространяется и на все спортивные мероприятия - численность участников и болельщиков на них также ограничивается пятью тысячами.

Оппозиционер Алексей Навальный считает, что запрет массовых мероприятий связан с желанием властей не допустить протесты, связанные с обнулением президентских сроков Владимира Путина.

Фото: facebook.com

Оппозиция действительно не получит разрешения властей на проведение митинга 21 и 22 марта, потому что протестанты запросили проведение мероприятия на 50 тыс. человек.

Напомним, что в УЕФА задумались над приостановкой розыгрышей еврокубков.

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