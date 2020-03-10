Президент Грузии Саломе Зурабишвили отложила намеченные на ближайшее время визиты в три страны из-за стремительного распространения коронавируса Covid-19. Речь идет о поездках главы государства в Болгарию, Украину и Бельгию

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Президентский дворец Орбелиани" - пресс-службы администрации грузинского лидера.

На какие даты перенесены визиты, пока неясно.

У Зурабишвили отметили, что ее решение было донесено всем партнерам до официального обнародования информации.

Как писала "Страна", в самой Грузии первый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован 26 февраля. Туда он был завезен из Ирана через Азербайджан. Сейчас СМИ сообщают о 15 заболевших гражданах страны.

Мы также рассказывали, что сразу несколько авиаперевозчиков объявили о приостановке рейсов в Италию из-за коронавиурса.