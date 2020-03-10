Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины". Изменения касаются усовершенствования организационно-правовых основ работы СБУ.

Соответствующий статус присвоен проекту под №3196 на сайте Верховной Рады.

Законопроект Зеленский определил как безотлагательный. Сейчас документ находится на рассмотрении руководства Рады.

Текста законодательной инициативы и сопроводительных документов к проекту на сайте парламента пока нет.

Также на официальном портале Рады указано, что глава государства внес в парламент законопроекты "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с новой редакцией закона Украины "О Службе безопасности Украины" (№3197) и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с новой редакцией закона Украины "О Службе безопасности Украины" (№3198). Их тексты тоже отсутствуют.

Ранее "Страна" приводила заявление главы Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского о том, что законопроект о реформу СБУ попадет в парламент не позднее марта.

Ранее мы перечисляли направления, по которым предполагается реформировать СБУ в соответствии с законопроектом.