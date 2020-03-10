Земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены, Украина выполнит взятые на себя обязательства перед Международным валютным фондом.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время разговора с Bloomberg, пишет 10 марта пресс-служба Офиса президента.

"Земельная реформа – это реформа и президента, и правительства – мы все несем ответственность. Самая сложная реформа, потому что на протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта о рынке земель сельскохозяйственного назначения. – Ред.) в комитетах. Мы закончим эту реформу", – сказал глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении – это лишь первый этап земельной реформы. В дальнейшем необходимо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.

Также президент считает целесообразным восстановить Министерство аграрной политики. "Ведь когда такая сложная вещь, как земельная реформа, – нужны отдельные люди в Украине, отдельная институция. Это должно говорить и делать профильный министр", – отметил он.

В то же время президент убежден, что, несмотря на сопротивление оппозиции и блокирование "спамом" правок, закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения будет принят Верховной Радой.

Что касается медицинской реформы, по мнению Главы государства, сопротивление ее реализации связан с непониманием особенностей изменений, которые произойдут. Так, президент выразил удовлетворение первым этапом медицинской реформы, который "дал возможность повысить заработные платы семейных врачей, улучшить материально-техническое состояние медучреждений и увеличить прозрачность финансирования системы здравоохранения".

Вместе с тем глава государства акцентировал внимание на необходимости улучшения коммуникации между правительством и обществом, разъяснение деталей земельной и медицинской реформ.

Зеленский также заявил, что Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом и выполнит взятые на себя обязательства.

"Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители МВФ – Ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформ – Ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательство принять закон об землю и закончить с банковским законом – мы это сделаем", – сказал он.

По словам Владимира Зеленского, новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмигалем они планируют отбыть на встречу в США.

Президент Украины отметил, что сейчас идет работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам.

"Не только Офис Президента, не только (министр юстиции – Ред.) Малюська, а еще большое количество специалистов, юристов – они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта", – сказал он.

Среди актуальных вопросов так называемого банковского законопроекта Глава государства назвал возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности. "Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы все и прорабатывают", - пояснил президент.

Напомним, что Зеленский успокоил послов стран G7, что отставка правительства не повлияет на политический курс Украины.

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