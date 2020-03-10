Наблюдательный совет ОАО "Одесский припортовый завод" отменил результаты конкурса по отбору поставщика давальческого сырья (минеральных удобрений) на протяжении мая-декабря 2020 г. Причиной является неконкурентные действия одного из участников конкурса.

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗ на официальном сайте предприятия.

По словам пресс-службы, компания "Укрнефтебурение" (ее, как уже писала "Страна", связывают с Игорем Коломойским) сделала значительно завышенное, экономически необоснованное и рискованное ценовое предложение. В соответствии с ним производство аммиака и карбамида будет нерентабельным.

"При предложенной компанией "Укрнефтебурение" цене в 77 долларов за тонну карбамида и 39,5 долларов за тонну аммиака невозможно обеспечивать безубыточную бизнес-модель. Фонд государственного имущества Украины считает, что завышенное ценовое предложение создавало риск невыполнения давальцем собственных контрактных обязательств, следствием чего были бы регулярные остановки производственного процесса на Одесском припортовом заводе", - сказано на сайте ОПЗ.

Наблюдательный совет ОПЗ усмотрел в таких действиях владельцев компании "Укрнефтебурение" стремление получить рычаги управления припортовым заводом и взять его под свой контроль. На предприятии опасаются возвращения коррупционных схем, снижения его рыночной стоимости и создания предпосылки для перехода ОПЗ в частные руки за бесценок.

Фонд государственного имущества Украины поддержал решение Наблюдательного совета ОПЗ.

"Мы не можем позволить того, чтобы ОПЗ вернулся под контроль финансово-политических групп, которые долгие годы блокировали эффективную работу предприятия. У будущего победителя конкурса по отбору давальца должен быть реалистичный бизнес-план, который создаст гарантию для бесперебойной работы ОПЗ. Руководство завода и Фонд государственного имущества Украины не могут допустить простоя завода и возвращения на ОПЗ коррупционных схем, которые нанесут ущерб государству и сделают невозможным приход стратегического инвестора", - отметил заместитель председателя Фонда и председатель набсовета ОПЗ Сергей Игнатовский.

На заводе заверили, что отмена результатов конкурса по отбору давальца не повлияет на производственную деятельность ОПЗ. А детали проведения нового конкурса обещают сообщить позже.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что сейчас происходит на Одесском припортовом заводе, который стремится взять под контроль Игорь Коломойский.