В Белом доме подтвердили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не приедет в Москву на Парад Победы 9 мая.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Трампа.

"Президент отклонил приглашение", - заявил представитель Белого дома. Источник не уточнил, будут ли на празднованиях в Москве представители США.

До этого "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах России писал, что Трамп отказался приезжать в Россию 9 мая. Однако делегация из США будет присутствовать в российской столице.

Москва отправила приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Среди них генсек ООН Антониу Гутерриш, президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и лидеры ряда стран СНГ.

Напомним, что в Кремле подтвердили, что Трамп отказался от участия в Параде Победы в Москве.

Также мы писали о том, что Кремль не приглашал Владимира Зеленского на парад 9 мая на Красной площади в Москве.