Двое водителей киевских маршруток сошлись в рукопашной схватке прямо на остановке возле своих транспортных средств. Драка произошла утром 10 марта возле станции метро "Черниговская".

Об этом передает в Facebook сообщество "Киев оперативный".

Драку зафиксировал видеорегистратор одной из проезжавших мимо машин.

Видео: Facebook/ KyivOperativ

На непродолжительной записи видно, как шоферы награждают друг друга тумаками прямо на проезжей части возле открытой водительской двери одного из автобусов.

Причина и последствия потасовки пока не известны. В комментариях люди шутят, что, вероятно, мужчины не поделили пассажиров или просто таким оригинальным образом разминаются перед выходом на маршрут.

В феврале "Страна" рассказывала, как водители троллейбусов в Одессе устроили драку на глазах у пассажиров. Битва началась в салоне общественного транспорта, а продолжилась на улице.

А около года назад мы сообщали о потасовке в Киеве между водителями маршрутки и троллейбуса.