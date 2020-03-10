В Apple разрешили протирать экраны своих устройств влажными салфетками
Компания Apple опубликовала обновленные рекомендации по уходу за устройствами своего производства. Новости появились на официальном сайте Apple.
Компания позволила протирать экраны iPhone, iPad и iMac влажными салфетками. Рекомендуется протирать жесткие и непористые поверхности гаджетов 70% изопропиловым спиртом или салфетками Clorox Disinfecting Wipes.
Также в правилах запрещается использовать отбеливатель или погружать устройство в чистящее средство.
Отметим, ранее Apple выступала категорически против использования любых чистящих средств и жидкостей для протирания экранов своих гаджетов. Объяснялось это тем, что влажные салфетки и другие чистящие средства могут повредить олеофобный слой.
Напомним, что все 12 тысяч сотрудников штаб-квартиры Apple отправились работать домой из-за коронавируса.
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