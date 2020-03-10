Компания Apple опубликовала обновленные рекомендации по уходу за устройствами своего производства. Новости появились на официальном сайте Apple.

Компания позволила протирать экраны iPhone, iPad и iMac влажными салфетками. Рекомендуется протирать жесткие и непористые поверхности гаджетов 70% изопропиловым спиртом или салфетками Clorox Disinfecting Wipes.

Также в правилах запрещается использовать отбеливатель или погружать устройство в чистящее средство.

Отметим, ранее Apple выступала категорически против использования любых чистящих средств и жидкостей для протирания экранов своих гаджетов. Объяснялось это тем, что влажные салфетки и другие чистящие средства могут повредить олеофобный слой.

Напомним, что все 12 тысяч сотрудников штаб-квартиры Apple отправились работать домой из-за коронавируса.

Также мы писали о том, что каждый владелец старых iPhone в США может получить от Apple 25 долларов компенсации.