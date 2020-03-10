В среду, 10 марта, в Киев доставили 1200 экспресс-тестов для выявления коронавируса. До конца недели в столицу должны приехать еще 5000. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Как уточнил градоначальник, полученные тесты будут распределены между семью больницами, где быдут принимать пациентов с подозрением на коронавирус.

Также до конца недели в Киев должны доставить оборудование для тест-систем. Оно будет установлено в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны" (Сикорского).

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что экспресс-тесты на коронавирус прибудут в Украину 15-16 марта, в аптеке их можно будет купить за 300 грн.

Также мы сообщали, что в каждом регионе Украины определили по две базы для инфицированных коронавирусом.