Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна коротко в общих чертах рассказала о состоянии матери. По ее словам, семья надеется на скорейшее выздоровление.

Тему здоровья Заворотнюк 24-летняя Анна затронула в своем Instagram.

Молодая женщина опубликовала фото из недавней поездки по Италии, которая состоялась еще до вспышки коронавируса в стране. Анна написала, что путешествие помогло ей "вновь приоткрыть створки своей души и вкусить краски жизни".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @anna_zavorotnyuk 9 Мар 2020 в 11:19 PDT

В комментариях подписчики начали задавать вопросы о здоровье Заворотнюк.

"Все хорошо, мы боремся и молимся за ее скорейшее выздоровление", - ответила дочь знаменитости.

Одна из подписчиц под другим постом Анны призналась, что два года назад потеряла мать, болевшую раком.

"Очень-очень сочувствую вашей потере, но в нашем случае все будет хорошо и мы победим, я уверена", - отреагировала Анна.

Напомним, о неизлечимой опухоли мозга у Анастасии Заворотнюк стало широко известно в начале осени 2019 года. Однако ее семья впервые прокомментировала разговоры только в октябре.

В декабре мы приводили мнение о том, что актриса навсегда останется парализованной.