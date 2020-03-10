На сегодня в квитанциях на оплату ЖКХ прописано от семи до 10 коммунальных услуг, но уже скоро появится еще 12. При этом формула расчета субсидии изменится так, что каждой семье придется платить больше.

Об этом пишет Украина коммунальная.

Так, платеж за холодную воду будет разделен на четыре: собственно холодная вода, абонентская плата (то есть платежка за то, что вам напечатали и прислали платежку), за поверку счетчика и отдельно за его обслуживание. Аналогичная ситуация будет с горячей водой и отоплением.

Считать услуги отдельно будут с 1 мая, а вот будет это все в одной платежке разными строками или вообще отдельными квитанциями, еще окончательно не решено.

По словам заместителя председателя КГГА Алексея Тихонова, для каждого дома будет рассчитываться индивидуальная стоимость, и от нее зависит и размер нагрузки. Также на то, что будет в платежках, а что нет, повлияет и форма управления домом.

Кроме того, в мае украинцам пересчитают субсидии. Формула расчета субсидии изменится так, что каждой семье придется платить больше. Если сейчас семьи в среднем отдают 15% совокупного дохода, то через несколько месяцев норму повысят до 20%.

Чтобы рассчитать процент скидки, который для каждой семьи разный, необходимо доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%. Например, если средний доход на одного человека - 3 тысячи, то семья может платить за коммунальные услуги 11,6% своего дохода.

Напомним, что количество украинцев, которые платят за коммуналку более половины дохода с 2015 года выросло в 3,5 раза.

Также мы писали о том, что в Украине перенесли уменьшение платежек за коммуналку с января на февраль.