В Италии, которая лидирует в Европе по числу подтвержденных случаев заболевания смертельно опасным коронавирусом,за сутки число инфицированных выросло почти на 1000 и составило 10149 человек. Также увеличилось и количество смертельных случаев - 631. Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Общее число случаев заболевания коронавирусом в Италии возросло до 10149 - официальные данные. Число погибших от коронавируса в Италии выросло с 463 до 631 - официально", - говрится в сообщении.

Напомним, по состоянию на вечер 9 марта в Италии насчитывалось 9172 заболевших коронавирусом. Летальных исходов было зафиксировано 463. Таким образом за сутки число умерших выросло на 168 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за коронавируса крупные авиакомпании Европы отказались от рейсов в Италию.

Также мы сообщали, какие в Италии ввели ограничения в связи с коронавирусом и как это отразилось на жизни заробитчан.