За последние сутки противник девять раз нарушил режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. При обстрелах ранен один служащий ВСУ.

Позже стало известно о смерти одного из пассажиров военного грузовика, подбитого ранее, где сразу погиб еще один военный.

Об этом на Facebook сообщает пресс-служба штаба ООС.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": трижды - рядом с населенным пунктом Пески, неподалеку Новоселовки и Авдеевки.

Еще четыре обстрела противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север": два раза вблизи Орехово, а также в районе Новоалександровки и населенного пункта Хутор Вольный.

При обстрелах украинских позиций применялись запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил боевое ранение. Ему предоставляется комплексная медицинская помощь в военно-медицинском учреждении.

От полученных ранений скончался военный, находившийся в подбитом из противотанкового ракетного комплекса украинском грузовике. "Страна" сообщала со ссылкой на пресс-службу ООС об обстоятельствах этого происшествия. Напомним, в результате попадания ракеты один военный погиб на месте.

Ранее "Страна" сообщала, что произошло под Песками, где погибли украинские военные.