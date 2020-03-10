Девушка выпала из окна 20-ти этажного дома в Киеве
Во вторник, 10 марта, в Голосеевском районе Киева по адресу улица Антоновича 103а из 20-этажного жилого дома выпала девушка. От полученных травм она скончалась.
Жильцы дома обнаружили тело девушки около 8:00, пишет Информатор.
Бездыханное тело нашли у входа в подъезд. Личность девушки пока не установили, но на вид ей около 25 лет. Правоохранители сообщили, что неизвестно, с какого этажа выпала выпала погибшая, был это суицид или несчастный случай.
На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.
Видео: facebook.com
Напомним, что больной раком киевлянин обмотал шею проводом и включил в сеть.
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