Во вторник, 10 марта, в Голосеевском районе Киева по адресу улица Антоновича 103а из 20-этажного жилого дома выпала девушка. От полученных травм она скончалась.

Жильцы дома обнаружили тело девушки около 8:00, пишет Информатор.

Бездыханное тело нашли у входа в подъезд. Личность девушки пока не установили, но на вид ей около 25 лет. Правоохранители сообщили, что неизвестно, с какого этажа выпала выпала погибшая, был это суицид или несчастный случай.

На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Видео: facebook.com

Напомним, что больной раком киевлянин обмотал шею проводом и включил в сеть.

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