Украинцы, находящиеся на борту круизного лайнера Grand Princess, чувствуют себя нормально и на условия пребывания не жалуются. Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"На данный момент, четко установлено, что на судне находятся 49 граждан Украины, из них 47 – это члены экипажа судна и двое пассажиров. Консулу генерального консульства Украины в Сан-Франциско удалось установить контакт с нашими соотечественниками, выяснить, что состояние их здоровье удовлетворительное, жалоб на условия пребывания на судне нет", - сказал Коваленко.

По его словам, власти США делают все необходимое для их комфортного пребывания на лайнере. Он также уточнил, что иностранные граждане, в том числе украинцы, будут находиться на судне до момента выезда на родину или в третьи страны.

Дипломат отметил, что пока что вопрос их эвакуации не обсуждается.

"На данный момент этот вопрос именно с точки зрения эвакуации не поставлен, поскольку пока что процесс продолжается. Также с нашими соотечественниками, которые именно работают на судне, эти вопросы будут решаться в комплексе с работодателем, с условиями контракта, а также исходя из интересов наших сограждан", - пояснил Коваленко.

Он подчеркнул, что украинское консульство будет содействовать украинцам, если они захотят вернуться в Украину.

Напомним, круизный лайнер Grand Princess находится на рейде у берегов американского штата Калифорния из-за подозрений, что пассажиры могут быть заражены коронавирусом COVID-19.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за коронавируса крупные авиакомпании Европы отказались от рейсов в Италию.

Также мы сообщали, что в "черный понедельник" коронавирус лишил самых богатых людей мира $38 млрд.