Зоозащитники из киевской команды спасения животных отчитались о помощи, оказанной на прошлой неделе очутившимся в беде нашим меньшим братьям. В отчете указан один курьезный случай, когда здорового пса-самца приняли за больную беременную самку.

Отчет опубликован на Facebook-странице спасателей животных.

По словам зоозащитников, на улице Ивана Выговского неравнодушные граждане заметили собаку. Они описали ее ка беременную, в тяжелом состоянии, практически умирающую. Однако, прибыв на место, спасатели обнаружили визуально здорового пожилого кобеля. Единственная проблема, которую удалось у него выявить - это избыточный вес.

Также зоозащитники упомянули о другом курьезном случае: в Броварах загуляла домашняя кошка. Хозяева подозревали, что она прячется в подвали, но во время обследования дома животное нашли на чердаке.

Всего за первую неделю марта команда спасения животных приняла 152 заявки, совершила 47 выездов и спасла кошек, собак, мелких грызунов, птиц и рукокрылых.

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