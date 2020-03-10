Из-за вспышки коронавируса в Италии крупнейшие европейские авиаперевозчики сокращают сообщение со страной или вовсе отменяют рейсы. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В частности, об отмене всех перелетов в Италию заявил авиаперевозчик British Airways, который пока не предоставляет информацию о будущих рейсах. Ryanair приостанавливает все рейсы в Италию и из нее с 14 марта по 9 апреля. В компании добавили, что все находящиеся в Италии пассажиры могут улететь домой на одном из рейсов, которые будут выполняться до 13 марта. Air France сокращает вдвое количество рейсов в Италию до конца марта, а также приостанавливает перелеты в Гонконг и в Тайбэй до 29 марта.

Напомним, что в Италии по состоянию на вечер 9 марта зафиксировано 9172 подтвержденных случая коронавируса. В результате заболевания скончались 463 человека.



Ранее "Страна" писала о том, что в каждом регионе Украины определили по две базы для инфицированных коронавирусом.

Также мы сообщали, что из-за коронавируса МАУ отменила рейсы в 16 стран и будет реже летать по Украине.