Первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" – "Шахтер" в Германии пройдет без зрителей.

Об этом сообщает сайт ФК "Шахтер".

ФК "Вольфсбург" уведомил ФК "Шахтер" о соответствующем решении, которое было принято из-за ситуации с коронавирусом. 12 марта игра пройдет при пустых трибунах. Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Болельщикам "Шахтера", которые приобрели билеты на матч в Вольфсбурге, деньги будут возвращены.

Домашняя арена "Вольфсбурга" имеет название "Фольксваген Арена", поскольку была построена в 2002 году на деньги автомобильного концерна "Фольксваген" и футбольного клуба, но из-за правил спонсорства УЕФА на международных матчах называется "Вольфсбург Арена".

Многофункциональный стадион вмещает чуть более 30 тысяч зрителей на внутренних соревнованиях и 26 тысяч - на международных.

Напомним, что сборная Украины по футболу сыграет с поляками без зрителей.

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