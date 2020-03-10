Синоптики сообщили, в каких регионах Украины в среду пройдут дожди. Карта
В среду, 11 марта, днем большую часть Украины, кроме юга, накроет небольшой дождь. В Карпатах и на Закарпатье ожидаются умеренные осадки. В северных и центральных областях ночью и утром местами туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер западный и юго-западный, 7-12 м / с, в западных и Винницкой областях днем порывы 15-20 м / с.
Температура ночью +2-7 градусов, в Карпатах и Прикарпатье от +4 до -1; днем +8-13 градусов. На юге страны до +16.
11 марта в Киеве ночью и утром без осадков, а во второй половине дня синоптики обещают небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью +3-5 градусов, днем около +10.
Фото: facebook.com
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