Украинские туристы "прославились" благодаря вандализму. Посетители Папского дворца Ватикана обнаружили коряво нацарапанные имена двух жительниц Винницы на фреске величайшего представителя эпохи Возрождения Рафаэля Санти.

Видеосвидетельство о вандализме опубликовал в своем Facebook пользователь по имени Александр Вознесенский.

"Автограф" был оставлен на одной из фресок в так называемых станцах Рафаэля (от итальянского Stanze di Raffaello - то есть "комнаты Рафаэля") - помещениях во дворце Пап. Комнаты мастер расписал в 1508-1517 годах вместе с учениками. В каждой станце четыре фресковые композиции, каждая из которых полностью занимает одну стену.

"Я на минуту даже дар речи потерял от увиденного. Это даже не стыд, это... у меня слов не хватает. Некие Лена и Тамара из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля", - написал у себя на странице Александр.

Видео: Facebook

Пользователь соцсети недоумевает, кем нужно быть, чтобы уродовать легендарные творения искусства и "показывать всему миру, что на Украине живут варвары, которые не имеют никакого уважения к мировому достоянию искусства".

Вандализм - явление интернациональное. Ранее "Страна" рассказывала о киргизе, который додумался нацарапать свое имя на мемориале Линкольна в Вашингтоне.

Также мы сообщали, что в лондонской галерее современного искусства "Тейт Модерн" вандал разорвал работу Пабло Пикассо 1944 года "Бюст женщины".