В среду, 11 марта, семнадцатый день лунного цикла. Он благоприятен для общения, встреч, творчества, а вот серьезные переговоры могут не увенчаться успехом. Предлагаем гороскоп на сегодня.

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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня у вас есть шансы навести порядок в своих делах. Вы можете получить информацию, которую долго ждали. В целом день неплохой, он пройдет спокойно - без стрессов и конфликтов.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам день может принести неожиданную прибыль, встречи в новых местах. Среда подходит для свиданий, романтики, развития отношений, отдыха и получения удовольствия.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня люди могут не оправдывать ваши ожидания, планы будут нарушаться. Это может вас расстраивать. Чтобы минимизировать упадническое настроение, постарайтесь меньше думать и говорить о плохом, сосредоточьтесь на чем-то положительном.

Рак (22.06 - 22.07)

В среду у вас могут меняться планы по независящим от вас обстоятельствам. Могут возникать неожиданности - как положительные, так и не очень. Но в целом крупных неприятностей не будет.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам день обещает бодрое настроение. Он благоприятен для путешествий, командировок, дороги. Среда пройдет активно. К вам будут прислушиваться, вы сможете активно действовать и побеждать.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев хороший и позитивный день, наполненный финансовой удачей. Он подходит для начинаний, активных действий. Помните, что без приложения сил не получится собрать весь урожай благоприятных обстоятельств.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня день может пройти под знаком выбора. Вам придется думать, чем заняться, какое решение принять, к чьему совету прислушаться. Если вам трудно выбрать - прислушайтесь к своей интуиции, она сегодня обострится.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов сегодня будет всплеск обаятельности, которая поможет добиться многого. Особенно удачно день сложится для тех, кто занят в сфере обслуживания, работает в творческих профессиях.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам день могут подпортить конфликты дома и на работе, которые будут возникать практически на ровном месте. При этом, если нарушают ваши личные границы и договоренности, то можно "показать зубки". Думайте в первую очередь о своих интересах.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня хорошо направить свою энергию на то, что будет хорошо получаться: общение с чиновниками, обращение в госструктуры. При этом не стоит ссориться с руководством и высокопоставленными людьми. Постарайтесь вести себя максимально корректно и уважительно.

Водолей (21.01 - 20.02)

День будет богат на плодотворное общение, которое принесет удовольствие и пользу. Это хорошее время для прогулок, похода в кино, встреч с друзьями. В целом среда обещает быть позитивной.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня ваш день. Хорошее время для отдыха и удовольствий. При этом задуманное будет воплощаться, а цели приближаться. Возможно сегодня вы увидите выход из какой-то сложной ситуации, которая не давала вам покоя.