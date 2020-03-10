Госагенство водных ресурсов Украины 3 марта предупредило о том, что может ограничить в праве на воду и украинцев материковой части страны. Причиной этого стала аномально теплая и малоснежная зима, отсутствие весеннего половодья и, как результат, низкая наполненность украинских водохранилищ.

В документе прописано, что в случае мелководья Госводагенство будет ограничивать водоснабжение, направляя ресурс в первую очередь на питьевые и бытовые нужды населения. На такие меры госорган имеет право согласно 45 статье Водного кодекса.

Таким образом, проблемы с обеспечением водным ресурсом могут возникнуть у предприятий сельского хозяйства и промышленности, в числе которых важные для поддержания стабильности объединенной энергосистемы гидроэлектростанции (ГЭС).

Вероятность введения спецрежима, в ближайшее время все же не грозящего Украине, увеличится летом в случае засушливой погоды, считают эксперты, сообщает UBR.ua.

Несмотря на то, что непосредственной причиной проблемы стали нехарактерная для Украины погода осенью и зимой, ученые и экологи уже давно указывали на критичную ситуацию с наполняемостью украинских рек. Для ее улучшения власти не предприняли необходимых мер.

Государственное агентство водных ресурсов объяснило возможность ограничений тем, что в течение нынешней зимы не выпало достаточного объема снега. В процессе его таянья формируются весенние паводки, которые и наполняют украинские реки. Из-за мелководья Кременчугскую ГЭС, являющаяся основной регулирующей емкостью Днепровского каскада ГЭС, начали наполнять уже 1 февраля, на месяц раньше, чем в 2019 году, рассказывал в комментарии Green Post Михаил Хорев, и.о. главы Госводагенства. В начале февраля свободная емкость Днепровского каскада составил 6,1 км3, привел данные Хорев.

На сегодняшний день маловодье не привело к необходимости введения ограничений на право водопользования, заверили эксперты.

"Ключевым индикатором дефицита воды является водность рек, для Днепра это процент наполненности водохранилищ от нормативного значения. На сегодняшний день процент водности Днепра составляет 88% от нормы. Для создания запаса воды необходимо откорректировать режим работы Днепровских водохранилищ, ограничив сбросы. То есть необходимо поддерживать баланс между накоплением воды и потреблением. На мой взгляд водность 88% не является поводом для паники. Но ситуацию однозначно нужно постоянно мониторить, чтобы в случае ухудшения, принять меры", – рассказал глава общественной организации "Чистый Днепр" Дмитрий Надеев.

Согласился с тем, что пока отсутствуют поводы для ограничений и паники, также и заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк. Однако ситуация может стать более сложной позднее.

"Сейчас водность низкая, но не настолько, чтобы нужно было идти на крайние меры. Введение ограничений на водоснабжение возможно при 95-97% обеспеченности на водных объектах – это крайне низкий показатель (по состоянию на 14 февраля обеспеченность составляла 68%, – прим. ред.). Однако ситуация может начать ухудшаться, когда повысится температура воздуха и появится серьезный дефицит осадков, что наблюдалось в последние годы. Осадки преимущественно будут испаряться, и, если и выпадут, то в основном пойдут на увлажнение почвы. В итоге реки не будут пополняться водой и начнут иссыхать", – отметил Яцюк.

Идентичные чрезвычайные ситуации ежегодно после аннексии, стали происходить в Крыму в июле-августе. Водный ресурс на полуострове в основном формируется зимой и весной, а летом осадков для наполнения рек недостаточно.

Согласно Водному кодексу Украины, в случае, если гидрометеорологическая ситуация в стране приводит к мелководью и низкой наполненности водохранилищ, регулятор имеет право изменить режим подачи воды, направляя ее по приоритетным направлениям. Так, законодательство обязывает предоставить преимущество обеспечению питьевых и бытовых нужд населения.

"В случае понижения уровня воды до опасных отметок, власти ограничат водопользование для предприятий. И только в самом крайнем случае будет ограничено потребление населения", – объяснил Надеев.

Несмотря на это, Кодекс также предусматривает, что первичные водопотребители, то есть водоканалы, могут ограничивать водоснабжение для своих клиентов при условии согласования этого решения с Госводагенством. Кроме того, регулятор в праве приостановить действие разрешений на спецводопотребление.

В целом, украинское законодательство четко не определяет, какие именно водопользователи будут обеспечиваться водой приоритетно и не прописывает механизм, по которому будут вводиться ограничения, отмечает Яцюк.

Так или иначе лимит на ресурс может сильно ударить по промышленности и сельскому хозяйству, которые в ряде украинских регионов и так испытывают недостаток воды.

"На юге и юго-западе Украины находится водоемкая промышленность. На юге оросительные массивы требуют значительных объемов воды, потому что из-за низкой влажности что-либо выращивать без регулярного водообеспечения невозможно. Приблизительно 60% земель, которые используются в сельском хозяйстве, имеют дефицит влаги в той или иной степени", – пояснил Яцюк.

Проблема будет частично компенсироваться снижением потребительских нужд в водном ресурсе как промышленности, так и населения, отмечает директор Ассоциации водоканалов Украины Александр Шкинь.

"За последние 10 лет потребление воды сократилось на 30-40% в зависимости от города, правда, по разным причинам: где-то остановилась промышленность, где-то мы сократили расходы благодаря системам учета, где-то подорожала вода. Нынешних объемов хватает, и я пока не вижу предпосылок для введения ограничений", – говорит Шкинь.

По его мнению, проблемы с подачей воды могут возникнуть лишь в тех регионах, где уже были проблемы ранее. Таким, к примеру, является Винница.

"Из-за зарегулированости акватории Южного Буга в прошлом году в Виннице были проблемы с водозабором. Там понастроили дамб, в итоге, уровень воды сильно понизился, ухудшилось ее качество", – вспоминает директор Ассоциации водоканалов.

Опасность создается и в связи с необходимостью обеспечивать водным ресурсом ГЭС, от работы которых во многом зависит стабильность украинской объединенной энергосистемы.

"Укргидроэнерго будет принимать все меры, чтобы поддерживать оптимальный уровень в бассейнах Днепра и Днестра для того, чтобы объединенная энергосистема Украины не осталась без мобильного и аварийного резерва мощности. На станциях компании уже предприняты меры по эффективному распределению ресурсов для неуклонного обеспечения установленных уровней воды в водохранилищах", – убеждают в пресс-службе госкомпании.

Несмотря на то, что власти указали источником рисков малоснежную зиму этого года, к такому результату привели системные ошибки и отсутствие государственной стратегии, убеждены специалисты. Так, нынешнее мелководье может привести к пересыханию малых водотоков, однако за годы независимости в Украине исчезло более 10 тысяч малых рек.

Согласно классификации ЮНЕСКО, малообеспеченными являются страны, в которых на одного жителя приходится менее 1700 куб м питьевой воды в год. В Украине этот показатель составляет около 1200 куб м, а в южных и юго-восточных регионах – 400-500 куб м.

Кроме того, системное незаполняемость рек приводит к существенному ухудшению качества воды.

"Последние 4 года реки наполняются не более, чем на 70%. Все бытовые и производственные стоки рассчитаны на 100% наполняемость. Из-за этого происходит отравления рек", – пояснил причину проблемы глава Национальной Экологической Рады Украины Александр Чистяков во время пресс-конференции.

"Мы уже давно говорим об изменениях климата, про то, что Украина – маловодная страна, о том, что у нас есть риски водообеспечения, территориальные риски, так как собственных водных ресурсов у нас мало: мы практически зависим от трансграничных ресурсов, ведь у нас только бассейн Южного Буга внутренний, а все остальные бассейны рек – трансграничные. Эта ограниченность ресурсов должна стимулировать правительство и, в первую очередь, Госводагенство разрабатывать адаптационные меры, чтобы нивелировать риски", – выделил проблему Яцюк, отметив, что пока соответствующего плана действий не разрабатывается.

Чтобы в ближайшее время предотвратить худшее, украинцам также стоит предпринять меры самостоятельно, считают эксперты.

"Населению нужно также рационально и бережно использовать водные ресурсы. И даже такие простые действия, как закрытый кран во время чистки зубов – это маленький, но важный шаг к экономии питьевой воды", – напомнил о гражданской ответственности Дмитрий Надеев.

Напомним, что в Украине впервые за 120 лет могут ограничить права водопользователей из-за теплой зимы.

Также мы писали о том, что метеорологи предупредили аграриев о маловодье украинских рек из-за дефицита снега.