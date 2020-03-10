В понедельник, 9 марта, в амстердамском аэропорту "Схипхол" Гаагский окружной суд начал рассматривать дело о крушении самолета Boeing 777 рейса МН17 в 2014 году. Председательствующий в процессе судья Хэндрик Стэйнхаус объявил перерыв в заседании до 23 марта.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Перерыв был назначен после того, как от защиты одного из четырех обвиняемых – Олега Пулатова - и адвокатов родственников жертв поступило несколько просьб.

Например, защита попросила время для подготовки к полноценному участию в процессе начиная со второй сессии, которая запланирована на 8 июня. Нидерландские адвокаты только в январе анонсировали свое участие в судебном процессе, поэтому у них было мало времени, чтобы в деталях ознакомиться с делом и полноценно представлять интересы подзащитного.

Кроме того, они не смогли ответить на предложение прокурора о возможном свидетельствовании Пулатова в суде.

В свою очередь адвокаты родных пожаловались на отсутствие возможности принять участие в первом судебном заседании, из-за чего они не озвучили позицию своих клиентов. Кроме того, они заявили о необходимости получить полный доступ к материалам дела.

"Мы прервемся до 10 утра 23 марта", - решил в итоге судья Стэйнхаус.

Как писала "Страна", судебное заседание как-то сразу не задалось. В первый же день оно было прервано через полчаса после начала из-за технических неполадок.

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