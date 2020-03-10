Украинский футболист - полузащитник итальянской "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский может пропустить товарищеские матчи национальной команды против Франции и Польши. Об этом сообщает "Команда №1".

Из-за свирепствующего в Италии коронавируса местный футбольный клуб решил не отпускать своих игроков в расположение сборных в ближайшую международную паузу из-за угрозы распространения смертельно опасной болезни.

Напомним, по состоянию на утро 10 марта в Европе зарегистрировано 15114 случаев заражения COVID-19. Более всего заболевших в Италии - 9172.

Также мы сообщали, что матч сборной Украины по футболу с чемпионами мира пройдет при пустых трибунах.

Также мы сообщали, что УЕФА запретил футболистам рукопожатия перед матчами из-за коронавируса.