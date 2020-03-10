Во вторник, 10 марта, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 25,3925 грн/$1 с 24,9950 грн/$ в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, гривневые котировки к окончанию торгов составили 25,375-25,410 грн/$1, тогда как Нацбанк на 11 марта установил официальный курс национальной валюты 25,3135 грн/$1.

Кроме того, по данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 10 марта упал до 25,29 грн/$1 с 24,88 грн/$1 в пятницу.

Ранее "Страна" разбиралась в том, как обвал на мировых рынках скажется на украинской экономике, курсе гривны и тарифах на коммуналку.

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