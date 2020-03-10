Сборная Украины сыграет товарищеский матч со сборной Польши при пустых трибунах из-за опасности коронавируса. Об этом сообщил генеральный секретарь Польского футбольного Союза Мачей Савицки в Twitter.

"Матчи Польша – Финляндия во Вроцлаве и Польша – Украина в Хожуве пройдут без зрителей. Встречи будут транслироваться по телевидению", – написал Мачей Савицки.

Фото: twitter.com

В Польском футбольном Союзе принято решение не допускать болельщиков на матчи национальной сборной против Финляндии и Украины. Матч с Украиной примет Хожув 31 марта.

Наверняка без зрителей пройдет и матч сборной Украины во Франции.

Кроме того, в Лиге чемпионов без болельщиков пройдут ближайшие матчи "Бавария" – "Челси", "Барселона" – "Наполи", "Валенсия" – "Аталанта" и ПСЖ – "Боруссия". В Лиге Европы фанатов не будет на матчах "Севилья" – "Рома" и "Вольфсбург" – "Шахтер".

Напомним, что в УЕФА задумались над приостановкой розыгрышей еврокубков.

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