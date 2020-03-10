Ночь на 8 марта в Киев оказалась рекордно теплой. Столбик термометра не опустился ниже 7 градусов, что на 2,2 градуса выше, чем это было в 1906 году.

Такая информация опубликована на сайте обсерватории имени Бориса Срезневского, которая ссылается на данные наблюдений своей метеостанции.

Также самой теплой оказалась ночь на 10 марта. Температура под утро не опустилась ниже 6,8 градусов таким образом превысив на 1,3 градуса предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1914 году.

Также метеорологи уточняеют, что температура первой декады марта в столице превышает норму на 9,5 градусов и соответствует климатической норме первой декады апреля.

Напомним, что с начала марта метеорологи обсерватории уже зафиксировали 7 температурных рекордов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киев впервые в истории не пришла зима, а февраль был теплее нормы почти на 7 градусов.