Вандалы сняли на видео разгром вагона пригородного поезда Львов-Сокал, а затем похвастались роликом в соцсети. Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци" в Facebook.



"Сотрудники Национальной полиции Украины прибыли на конечную станцию Сокаль, однако хулиганов в поезде уже не было", - говорится в сообщении.



Уточняется, что инцидент произошел 8 марта. Подростки оторвали сидения в вагоне, а затем разбили ими оконные стекла, а также повредили автоматические раздвижные двери.

Напомним, что в тот же день, 8 марта, неизвестные забросали поезд "Львов-Москва" камнями. Один из булыжников попал в окно пассажирского вагона.

Ранее "Страна" писала о том, что прокуратура объявила подозрение вандалам, которые повредили освещение на Аллее художников в Киеве.

Также мы сообщали, что полиция поймала вандала, который осквернил памятник жертвам Холокоста на родине Зеленского.