УЕФА рассматривает варианты приостановки розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространяющегося коронавируса.

Об этом сообщает Catalunya Radio во вторник, 10 марта.

По информации издания, возможен вариант, при котором матчи еврокубков остановят с следующего раунда, игры которого должны пройти в апреле.

Ранее было принято решение провести несколько матчей обоих турниров без зрителей. Так в Лиге чемпионов при пустых трибунах сыграют ПСЖ - Боруссия Д, Барселона - Наполи, Валенсия - Аталанта и Бавария - Челси. В Лиге Европы при пустых трибунах состоятся шесть поединков: Копенгаген - Истанбул Башакшехир, Базель - Айнтрахт Ф, Севилья - Рома, Олимпиакос - Вулверхэмптон, Хетафе - Интер и Вольфсбург - Шахтер.

Первая вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в конце декабря 2019 года, после чего вирус распространился на весь мир. На сегодняшний день от болезни скончались более 4 тысяч человек, в то время, как 60 тысяч выздоровели.

Напомним, что из-за коронавируса два тура чемпионата Испании по футболу пройдет без болельщиков.

Также мы писали о том, что власти Италии жестко ограничили передвижение по всей стране и остановили чемпионат по футболу.