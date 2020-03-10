Во всех регионах определены, как минимум, две госпитальные базы, где будут размещать больных коронавирусной инфекцией.

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный доктор Украины Виктор Ляшко, передает УНН.

"В каждом регионе определены, как минимум, две госпитальные базы - и для детей, и для взрослых, которые первыми будут принимать больных коронавирусной инфекцией. В дальнейшем, в случае массового поступления больных коронавирусной инфекцией, происходит перепрофилирование других заведений. И эти схемы перепрофилирования разработаны - каждая область и город имеют такие схемы перепрофилирования и в дальнейшем людей, которые будут нуждаться в госпитализации, будут размещать в учреждениях здравоохранения", - сказал Ляшко.

По его словам, по статистике ВОЗ, 80% людей могут болеть даже, даже если у них подтвердили коронавирус.

"Медицинская помощь им будет предоставляться дистанционно, поскольку в случае массового поступления больных коронавирусной инфекцией, главная задача - обеспечить стабильную работу системы здравоохранения, поскольку кроме коронавирусных инфекций будут существовать и другие инфекционные болезни", - отметил Виктор Ляшко.

Также он добавил, что не может назвать эти медучреждения по номерам, но они определены, в Киеве в том числе.

Напомним, в Украине сейчас четыре образца на стадии исследования на коронавирус. В Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с подозрением на коронавирус.

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