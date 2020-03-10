После сегодняшних назначений временных министров образования и экономики, своего руководителя получил и Минкульт. Так, исполняющей обязанности главы ведомства стала 43-летняя Светлана Фоменко, которая ранее в этом министерства отвечала за охрану культурного наследия.

Об этом информирует издание LB.ua.

Стоит отметить, что Фоменко была заместителем не только при экс-министре Владимире Бородянском, но и у его предшественника Евгения Нищука. Также она в 2015 году была помощником народного депутата Виктора Еленского, заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам культуры и духовности.

Сообщается, что временного и.о. назначили на определенный период, пока на эту должность не найдут министра.

Напомним, что ранее новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров соберется в полном составе соберется уже совсем скоро.

Также мы писали, что Бородянский ушел из правительства Шмыгаля из-за того, что его ведомство разделили на две части: Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта.