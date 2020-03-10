Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в поданной перед увольнением электронной декларации показал 15 объектов недвижимости, пять элитных автомобилей, три пары швейцарских наручных часов, сбережения на $1,4 млн, EUR0,8 млн и 10,6 миллионов гривень.

Декларация впервые была обнародована на сайте Национального агенства по борьбе с коррупцией.

На своем посту он получил 63 тыс. 130 грн зарплаты от Государственного управления делами, 20 тыс. грн дохода от предоставления имущества в аренду ООО "Интермайно" и 4 грн процентов в ПриватБанке.

В ПриватБанке у него размещено 10 млн 399 тыс., почти EUR40 тыс. и немногим более $29 тыс., в Креди Агриколь Банке - $647 тыс. 103 и 213 тыс. 883 грн, в словацком Tatra Bank AS – EUR244 тыс. 651, в AS "PrivatBank" (Латвия) – EUR53 тыс. 510. Наличными Богдан задекларировал $721,6 тыс. и EUR238,4 тыс.

В декларации он указал дом площадью 560,6 кв. м в Козине Киевской области, приобретенный в 2011 году, две квартиры в Киеве площадью 81,6 и 131,6 кв. м, приобретенные в 2006 и 2007 гг., квартиру в Словакии площадью 81,78 кв. м, приобретенная в 2017 году за 2 млн 180 тыс. грн. Также с 2004 года он безвозмездно пользуется еще одной квартирой в Киеве.

Кроме того, в собственности Богдана - 10 недостроенных квартир площадью 93,88, 93,36, 77,03, 119,72, 43,86, 97,1, 82,93, 44,86, 79,4 и 72,53 кв. м в Киеве; 10 земельных участков: один в Киеве, восемь – в Киевской области (два из которых стоимостью 1 млн 807,7 тыс. грн и 1 млн 470,7 тыс. грн) и еще один – во Львовской области, приобретенные в 2005-2009 гг.

Еще он арендует у ООО "Интермайно" с октября 2013 года нежилое помещение в Киеве площадью 656,1 кв. м.

В собственности экс-главы ОП - два автомобиля марки Tesla 2015 и 2016 г. в. стоимостью 683 и 750 тыс. грн соответственно, приобретенные в 2017 и июне 2019 гг., три "Мерседеса": 2019 г. в. стоимостью 2 млн 892 тыс. 649 грн, приобретенный в мае 2019 года, 2014 гг. в. стоимостью 250 тыс. грн, приобретенный в январе 2019 года, и 2015 г. в. стоимостью 440 тыс. грн, приобретенный в 2015 году.

У Богдана есть три швейцарских часов класса "Люкс" марок Breitling и Ulysse Nardin.

В собственности у одной из его дочерей Софии с 2012 года - домовладение площадью 319 кв. м стоимостью 665 тыс. 472 грн и безвозмездно с 2008 года - квартира в Киеве. Три его другие дочери Виктория, Анастасия и Екатерина с 2014 года бесплатно пользуются квартирой в Киеве площадью 184,7 кв. м.

У его дочерей есть счета в словацком Tatra Bank AS: у Екатерины и Софии – по EUR35 тыс., у Анастасии – EUR45 тыс., у Виктории – EUR49 тыс., и незначительные суммы в гривне в ПриватБанке.

11 февраля Андрей Богдан был уволен с должности главы Офиса президента Украины. На эту должность назначен советник Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Напомним, что Богдан заявил о перечислении своей зарплаты на посту главы ОП на благотворительность.

Также мы писали о том, что Зеленский признался, что уволил главу Офиса президента Богдана из-за человеческих отношений.