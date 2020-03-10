Из-за сообщения о заминировании приостановлена работа Окружного админсуда в Киеве. Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети.

Уточняется, что из здания Окружного административного суда Киева эвакуируют посетителей и сотрудников.

"Сообщение о минировании здания суда! Проходит эвакуация посетителей и сотрудников суда!", - говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети.

Также стало известно, что Окружной административный суд Киева не рассмотрел заявление с требованием запретить Верховной Раде рассматривать вопрос об увольнении Алексея Гончарука с поста премьер-министра, которое было подано якобы от его имени неизвестно кем. Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

"В соответствии с ч. 7 ст. 154 Кодекса административного судопроизводства Украины, суд, установив, что заявление об обеспечении иска подано без соблюдения требований статьи 152 настоящего Кодекса, возвращает ее заявителю без рассмотрения, о чем выносит постановление", говорится в документе.

Также в постановлении указано, что заявитель не указал в заявлении регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также номер и серию паспорта, что фактически лишает суд возможности установить личность заявителя.

Кроме того, согласно постановлению, заявитель не указал содержание исковых требований, с которыми истец собирается обратиться в суд, и не оплатил судебный сбор.

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