Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский обвинил руководство Национального банка Украины в лице главы НБУ Якова Смолия и его заместителей Екатерины Рожковой и Олега Чурия в совершении государственного преступления из-за начала слива резервов доллара "для сглаживания курсовых колебаний".

Об этом он заявил на своей странцие в Facebook во вторник, 10 марта.

"Прямо сейчас Национальный банк в лице Смолия, Рожковой и Чурия совершает государственное преступление. Перед лицом финансового кризиса, абсолютно четко зная о начавшемся оттоке капиталов из третьих стран, НБУ сливает из резервов 0.25 млрд долларов "для сглаживания курсовых колебаний", - написал он.

По его словам, так в НБУ хотят обеспечить выход из украинских ОВГЗ финансовых спекулянтов.

"Это "сглаживание" есть ни что иное, как обеспечение выхода из украинских ОВГЗ финансовых спекулянтов, которые в сговоре с НБУ и Минфином Маркаровой сформировали пирамиду на рынке гособлигаций, и получали до 60% годовых эффективной прибыли с помощью искусственного укрепления курса гривны", - сообщил Дубинский.

По его словам, сейчас интервенции Нацбанка все также искусственно удерживают курс гривны от девальвации, чтобы спекулянты могли зафиксировать прибыль и выйти из украинского долга, что фактически приведет к невосполнимой утрате резервов.

"Завтра же начнём сбор подписей с требованием к правоохранителям расследовать нанесение вреда государству Украина. А также - к президенту о необходимости срочного реагирования на антинародные действия правления НБУ", - пообещал нардеп.

Скриншот: Facebook/Александр Дубинский

Ранее сообщалось, что НБУ продал на межбанке $307,2 миллиона для сдерживания девальвации.

Также мы писали, что наличный курс доллара уже достиг 26,50 грн/$. "Страна" рассказала о 3 сценариях для гривны на 10 марта.