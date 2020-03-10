В 2019 году Радикальная партия Олега Ляшко и "Слуга народа" потратили больше всех денег среди украинских партий. Первая политсила, которая даже не прошла в парламент, отчитались о расходах в 493 млн гривен, а триумфатор последних выборов в Раду потратили немногим меньше - 479 миллионов.

Об этом информирует пресс-служба общественной организации Комитет избирателей Украины.

Так, согласно опубликованным данным, следом за "слугами" идет "Батькивщина". Партия Юлии Тимошенко потратила 375 миллионов гривен. В свою очередь, "Европейская солидарность" Петра Порошенко с результатом в 270 миллионов заняла четвертую строчку рейтинга. Пятерку замыкает "Голос" Святослава Вакарчука - эта партия потратила 255 миллионов гривен.

Далее по списку идут "Оппозиционный блок" (179 млн гривен), "Украинская стратегия" бывшего премьера Украины Владимира Гройсмана (117 млн гривен), ВО "Свобода" - (100 млн гривен). Партия "Сила и честь" потратила 35 млн гривен, а Партия Шария - 9 млн гривен.

Представители организации добавили, что в списке нет партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", так как ее отчет не позволяет оценить расходы за 2019 год.

Стоит отметить, что из всех названных политсил в Раду в июле-2019 прошли "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос". Партия Ляшко не смогла преодолеть пятипроцентный барьер.

Всего украинские партии потратили в прошлом году около 2,5 млрд гривен, из которых 63% расходов - это оплата парламентской и президентской избирательных кампаний.

Напомним, что недавно появился финансовый отчет партии Зеленского "Слуга народа" за третий квартал 2019 года. "Страна" подробно писала об основных финансовых источниках этой политической силы.

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