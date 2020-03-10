Нацбанк понизил официальный курс гривны на среду, 11 марта, на 39,20 копеек - до 25,31 грн за доллар. Курс евро установлен на уровне 28,79 грн за единицу европейской валюты. А за 10 российских рублей, по официальному курсу, завтра будут просить 3,53 грн. Об этом сообщает "112 Украина".

Сегодня утром в банках курс гривны упал до уровня августа 2019 года. Средний курс доллара в украинских обменниках составлял 24,90-25,60 грн. Евро в покупке подорожал на 35 коп., а в продаже - на 45 коп., составив 28,00-28,95 грн.

Нацбанк для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны сохраняет присутствие на межбанковской валютном рынке. Об этом регулятор заявил, комментируя ситуацию на валютном рынке.

В Нацбанке считают, что коронавирус пока имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины. Текущая ситуация на украинском валютном рынке - и межбанковском, и наличном - сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект.

Напомним, первый рабочий день в Украине начался с резкого подорожания доллара. На открытии межбанка 10 марта курс доллара подскочил сразу на 28 копеек и некоторое время держался в рамках 25,15-25,30 грн/$. Но на этом все не закончилось. После открытия межбанк поднялся на 25,32-25,35 грн/$.

Ранее "Страна" писала, что на открытии торгов в России доллар взял планку в 72 рубля, акции компаний потеряли в цене до 14 процентов.

Также мы сообщали, что наличный курс доллара уже достиг 26,50 грн/$ и приводили три сценария для гривны на 10 марта.