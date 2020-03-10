Сегодня Владимиру Путину позволили остаться президентом еще на очень и очень долго. Госдума поддержала во втором чтении изменения в Конституцию, которые обнулили все предыдущие сроки. Таким образом, Путин получил право избираться еще на два срока. Итого, если он захочет и его изберут, он сможет быть у руля еще 16 лет (4 года до выборов в 2024 году и два срока по 6 лет).

То есть, править Россией он может до 84 лет.

Правда, пока до конца непонятно, воспользуется ли он этой возможностью.

Но однозначно то, что, как минимум до 2024 года он будет полностью контролировать ситуацию в стране. А если б он дал понять, что уходит, то ситуация могла и выйти из под контроля и уже в ближайшее время началась бы борьба за власть внутри его окружения.

Теперь же все будут понимать, что Путин может пойти на выборы и в 2024 году, а потом управляемость системой сохранится до 2024 года на прежнем уровне. А может быть и дольше. Если Путин решит пойти на свой уже пятый срок.

И такая вероятность сейчас наблюдателями в России оценивается как высокая.

Это многое меняет для Украины, которая ждала ухода ВВП уже в 2024 году. И связывала с этой датой ряд надежд хотя бы по Донбассу: что Россия его наконец отдаст Киеву без "минских" условий. А еще больше надежд в Киеве было связано с возможной дестабилизацией ситуации в России в момент перехода власти или же сразу после нее.

Теперь же концепция, мягко говоря, несколько поменялась.

"Страна" разбиралась, как Владимир Путин остался у власти и что это значит для Украины и мира.

Зачем сегодня собралась Госдума

Сегодня, 10 марта, в Госдуме проходило второе чтение голосования за поправки в Конституцию России. Все ключевые изменения будут вынесены на всероссийское голосование 22 апреля, которое совпало с днем рождения Ленина.

О том, как именно хотят менять главный закон РФ, уже рассказывала "Страна".

Второе чтение законопроекта в России считается ключевым. На этом этапе фиксируются все поправки, которые возникают после первого рассмотрения.

Среди таковых сегодня были:

брак - это союза мужчины и женщины,

упоминание Бога в Конституции,

право Конституционного суда решать вопрос об исполнимости в РФ решений международного арбитража,

о недопустимости отчуждения части территории РФ,

о государствообразующем статусе русского народа.

Все это обсуждалось заранее и никаких сенсаций в Госдуме сегодня не ожидалось. Однако вдруг уже во время заседания были внесены два резонансных изменения, оба - от депутатов от правящей фракции "Единой России".

Первое - от Валентины Терешковой, первой женщины-космонавта в мире.

Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции и обнулить каденции для действующего главы государства. То есть - позволить ему баллотироваться в президенты как бы заново, без учета прошлых лет при власти.

Сейчас в российской Конституции гражданин не может возглавить страну два срока подряд. В ходе работы над изменения Путин предложил убрать слово "подряд", оставив только два срока.

По действующей Конституции переизбираться в марте 2024 года Владимир Путин, отмечающий в этом году 20-летние правления, больше не мог никак. Однако сегодняшняя инициатива Терешковой это изменила.

Валентина Терешкова. Фото с сайта Госдумы

Вторая громкая поправка была от Александра Карелина. Он предложил распустить Госдуму и назначить внеочередные выборы этой осенью (на плану они назначены на 19 сентября 2021 года).

Карелин обосновывал это те, кто у Государственной Думы по новой Конституции расширятся полномочия, в связи с чем она должна быть переизбрана.

"Конституция, изменения, за которые мы будем голосовать, дает нам большие полномочия, Президент предлагает увеличить роль партий. Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности", - заявил Александр Карелин.

Александр Карелин. Фото с сайта Госдумы

Обе эти поправки были зарегистрированы в Госдуме, после чего спикер Вячеслав Володин объявил перерыв для консультации фракций. Он также добавил, что перед депутатами сегодня выступит Владимир Путин.

Путин - редкий гость в Государственной думе. Он не присутствует даже когда назначается новое правительство, ежегодное послание зачитывает перед всем Федеральным собранием (включая верхнюю палату - Совет федерации). То есть само по себе его выступление там для россиян тянет на отдельную новость.

Если подытожить выступление Владимира Путина, он не поддержал поправку Терешковой в части отказа от ограничений на число президентских сроков. То есть в Конституции России будет закреплено, что гражданин не сможет быть президентом более двух каденций (без слова "подряд").

Также он отверг идею Карелина о перевыборах Думы.

Зато он поддержал вторую поправку той же Терешковой, согласно которой обнуляются его президентские сроки - после смены Конституции они отсчитываются как бы заново. С оговоркой, что сначала норму должен рассмотреть Конституционный суд.

То есть после своего нынешнего срока, президент может избраться еще на два.

"Россия уже выполнила свой план по революциям". Что говорил Путин

ВВП подходил к теме своего нового президентства достаточно издалека. Он сказал, что принудительная сменяемость власти нужна тем странам, которые уже твердо стоят на своем пути, и смена правящей верхушки слишком на вектор движения уже не влияет.

В России же, дал понять хозяин Кремля, с этим пока не все порядке. И стабильность в приоритете перед политической турбулентностью, которая может грозит России при резкой смене элит.

Выступление Путина в Госдуме 10 марта. Фото с сайта Кремля

"Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике. Здесь еще и коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты и биржи.

Но, кстати говоря, воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать: уверен абсолютно, мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными. Но надо работать, и работать вместе, консолидированно.

Однако все это, безусловно, создает для нас дополнительные риски и, как сейчас говорят, вызовы. При этом в мире, конечно же, – об этом тоже мы говорим всегда, знаем об этом – есть и те, кто хотел бы сдержать Россию, и для этого готов использовать любую возможность", - объяснил суть проблемы президент РФ.

Он заявил, что оппоненты "ждут, что мы где-то допустим ошибку или поскользнемся, потеряем ориентиры или, еще того хуже, погрязнем во внутренних распрях, которые подчас и подогреваются, подпитываются и даже финансируются извне. Но свой план на революциям Россия уже выполнила".

"При этом все прекрасно понимают, что и внутри страны у нас, к сожалению, многое еще пока, что называется, сделано, как в народе говорят, "на живую нитку", и пока еще очень много у нас уязвимого. Это касается и внутриполитической стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия, экономического и социального развития. Поэтому понятно, почему в ходе работы над поправками возник и обсуждается все острее и активнее вопрос о том, как будет формироваться высший институт государственной власти в России, а именно институт президентской власти", - подвел к главному Путин.

Он заявил, что нужна сильная президентская власть и парламентская республика для РФ неприемлема.

"Посмотрите, что происходит в странах традиционной парламентской демократии в Европе? Я без преувеличения говорю, годами в некоторых странах сегодня, сейчас, не могут сформировать правительство. Для России это просто абсолютно невозможно, неприемлемо абсолютно".

Также Путин высказался против наделения новыми властными полномочиями коллегиальных органов вроде Совбеза или Госсовета, посольку их никто не избирает, а это недемократично. Таким образом была поставлена точка в этом вопросе, который волновал многих в РФ - передаст ли Путин свою власть некоему "политбюро".

Отверг президент и идею, при которой президентских сроков может быть сколько угодно. А также еще одно ноу-хау - продлить свои полномочия.

Зато поддержал так кстати появившееся в этот же день предложение Терешковой - начать отстчет путинского срока президентства заново после изменения конституции. Что позволит ему избраться на высший пост еще дважды.

"В принципе этот вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный Суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона, Конституции", - поставил президент одно-единственное условие, которое не выглядит каким-то серьезным препятствием.

Сразу после того, как Путин откланялся и уехал из Госдумы, депутаты проголосовали за поправку Терешковой.

Голосование за весь законопроект в третьем и последнем чтении будут рассмотрены с утра в среду, 11 марта.

Вскоре после этого российские оппозиционные деятели подали заявки на проведение митингов в Москве 21 и 22 марта (суббота и воскресенье) против "узурпации власти Путина".

Что сможет Путин по новой конституции

Если проект закона в итоге будет принят, против не выскажется Конституционный суд, а граждане поддержат во время голосования в апреле, то Владимир Путин сможет быть президентом до 2036 года (4 года оставшихся полномочий + 2 новых срока по 6 лет).

Тогда ему исполнится 84 года.

Впрочем, не факт, что Путин захочет оставаться президентом все это время. Но выигрыш по срокам для него очевиден - нынешний хозяин Кремля сможет оставаться главой России еще очень и очень долго.

Остальные президенты, которые будут после него - не более двух сроков. Причем без слова "подряд".

Это ставит окончательную точку в "проблеме-2024" для России. Конфигурация власти складывается такой: Путин, скорее всего, остается, причем пост его будет по-прежнему самым сильным в стране - даже после того, как часть полномочий передаст Госдуме.

В Конституции России добавится пункт о том, что президент сможет не только возглавлять заседания Кабинета министров, но и будет осуществлять общее руководство правительства.

Тогда как премьер-министр будет организовать работу министров, отталкиваясь от поручений главы государства.

Президент после консультаций с сенаторами сможет отправлять в отставку министров силового и внешнеполитического блоков: Минобороны, МЧС, МИД, Минюста, МВД. Кандидатуры всех остальных будет предлагать глава правительства, а утверждать - депутаты Госдумы.

Более зависимыми от президента станут судьи. Глава государства сможет инициировать увольнение судей Конституционного и Верховного суда, включая их председателей и замов (сейчас у главы государства есть право их назначать, а за работой следит Высшая квалификационная коллегия судей).

В обновленной Конституции будет зафиксирована гарантия неприкосновенности президента после его отставки. Также после отставки глава государства, если захочет, сможет быть сенатором пожизненно.

То есть - конституционная реформа в России продлила политическую жизнь ВВП практически в той же форме, что и было ранее.

Что значит все это для РФ и Украины

Главный вывод из сегодняшних событий - Путин не уходит.

А значит, и не меняется курс российского государства. В том числе и в отношении Украины.

Это снимает иллюзии насчет того, что через четыре года Украина могла бы договориться с новым президентом России о послаблениях по Донбассу и отходу от Минских соглашений.

Новым президентом многие в украинской власти хотели бы увидеть кого-то вроде Медведева, который считается человеком, более склонным идти на компромиссы с Западом.

Именно поэтому "охранители" (сторонники прододжения нынешнего курса в России) сегодня празднуют победу.

"Настроение - почти что крымское шесть лет назад. Сегодня у нас случилась большая - хотя и незаметная для народа, уверенного, что все так и должно быть, - победа", - пишет главный редактор журнала "Русская жизнь", известный публицист Дмитрий Ольшанский. - Уже существовал - я в этом уверен - какой-то придворный план, чтобы организовать одни выборы, другие выборы, уговорить Путина уйти в Госсовет, в сельсовет, куда угодно, сделаться английской королевой, аятоллой, пенсионером номер один, да хоть кем, лишь бы все быстро начать менять, транзит, трансфер, неважно, как это называлось у бесконечных политологов, но смысл один и цель одна: мириться с заграницей.

То есть сдаваться.

Другого мира никто не предложит, как не предложили его в 1991 году, а с тех пор все стало еще намного сложнее и хуже.

И уже было ощущение, что коллективный Горбачев у дверей, что еще немного - и все-таки дожмут, и тогда впереди - крах.

И тут пошла выступать Терешкова. Перестройка отменяется. Жизнь продолжается. Слава Богу", - пишет Ольшанский, называя оппонентов Путина "коллективным Горбачевым".