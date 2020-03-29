С 29 марта Украина перешла на летнее время. Стрелки перевели на час вперед и теперь придется просыпаться раньше, чем зимой. Хотя смартфоны, планшеты и компьютеры переведут время автоматически, утром многие проверяют актуальное текущее время и сверяют часы.

Точное время в Украине сейчас такое:

Киев:

Быстро узнать точное время в Украине можно одним из трех способов.

По мобильному телефону

У всех мобильных операторов в Украине есть единая комбинация, которая позволит узнать, который час: *160# кнопка вызова. Услуга бесплатная, ней можно воспользоваться даже, если на счете нет средств.

Если набрать такую последовательность с номера Водафон, Лайф или Киевстар, то вы получите сообщение, в котором будут перечислены точное время, дата и день недели. Например "в Украине 10:26 воскресенье 29.03.2020".

По городскому телефону

Узнать который час можно, позвонив в службу точного времени по номеру "121". Набрать номер можно и с мобильного, но в этом случае звонок будет платным.

В интернете

Текущее время покажет Google, если вбить в поиск - "время", "точное время Киев", "время в Украине". Часы отобразятся сразу под строкой поиска.